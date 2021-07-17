«Шикарный»: Боня в сверкающем топе и брюках палаццо отправилась на светский ужин Fendi

Виктория Боня уже давно не живет в России, хоть и любит приезжать на свою родину. Девушка снимает квартиру на побережье в Монако. Там она живет с дочкой Анджелиной. Светская львица ранее заверяла, что ей все меньше хочется посещать вечеринки. Однако она все чаще посещает светские мероприятия после пандемии, так как дома ей сидеть надоело. Недавно бывшая звезда «Дома-2» приехала в Канны.

Накануне Виктория посетила знаменитый Каннский фестиваль. Она появилась на мероприятии в роскошном платье-бюстье с воздушной юбкой. А вот потом девушка попала на светский ужин. Для такого случая Боня выбрала черные брюки палаццо, а также сверкающий топ. На плечи она накинула белый жакет. Волосы знаменитость распустила и сделала макияж с акцентом на губы.

«Сморите, какой у меня топ шикарный! Вау, мне нравятся, как сверкают кристаллы. Сейчас мы идем на Fendi ужин», — поделилась она.

Виктория грациозно прогулялась по улице. Девушка осталась довольна своим образом. Поклонники тоже одарили ее комплиментами. «Голливуд», «Это очень шикарно», «Да, вы прям дива», «Мне нравится, как вы выглядите», «Боня, это так роскошно», «Красиво, мне очень нравится», «Вы словно сбежали из кино», «Взгляд не оторвать», «Ослепила всех», «Рианна бы оценила», — прокомментировали кадры подписчики.

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