Подольская в белоснежном платье с разрезами на талии появилась на вечеринке жены Диброва

Наталья Подольская может похвастаться не только красивым голосом, но и крепкой семьей. Уже 10 лет она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает сын Артемий. А в прошлом году певица снова стала мамой. Теперь она воспитывает малыша Ивана. Несмотря на то, что артистка теперь еще сильнее привязана к дому, она посещает светские рауты и уже давно вернулась на сцену.

После отпуска в Турции Наталья успела повидаться с сестрой. Она теперь все чаще носит изящные платья и яркие костюмы. После родов певица быстро вернулась в форму. А 17 июля девушка отправилась на вечеринку в греческом стиле, которую устроила Полина Диброва, жена Дмитрия Диброва. Именинница решила собрать гостей, чтобы отпраздновать свое 32-летие.

Подольская для такого случая выбрала белоснежное платье с изюминкой. Наряд в области талии имел разрезы. Также образ артистка дополнила туфлями в тон. Когда Подольская пришла на праздник, то смогла сфотографироваться с питоном.

Позже она разместилась за столиком и наблюдала за артистами, которые выступали для гостей и другими гостями. Наталья смогла развеяться без своего мужа.

Поклонники восхитились элегантным нарядом артистки. «Прям хорошо», «Вот это леди», «Какая вы стройная», «В белом вы еще ярче», «Рыжик наш», «Наташа, прям статуэтка», «Какая хорошенькая, слов нет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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