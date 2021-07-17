Лиана Шульгина показала, как вместе с мужем готовит малышку Селин ко сну

В одной из последних Stories личного микроблога жены молодого предпринимателя Арсения Шульгина — Лианы — появилась запись, на которой сын певицы Валерии помогает жене укладывать дочь.

Шульгина похвасталась идеальным браком. Невестка известной артистки неоднократно заявляла о том, как ей повезло с мужем. 22-летний Арсений не только прилично зарабатывает, чтобы содержать любимых жену и дочь, но и старается находить время для семейных хлопот.

Так, недавно Лиана запечатлела, как избранник кормил Селин смесью. При этом сама молодая мамочка качала коляску и напевала для малышки, чтобы ее успокоить.

«Коллективная работа», — отметила Лиана.

Напомним, что только недавно семья Шульгиных стала показывать лицо Селин. Долгое время родители закрывали девочку стикерами на фото или просто снимали дочь со спины.

Сейчас же красавица Селин Арсеньевна на прогулке в коляске вовсю улыбается маме с папой, а также радует своих первых поклонников.

Напомним, Арсений и Лиана поженились в августе прошлого года. А родителями знаменитости стали зимой 2021 года. Первого января у них родилась дочь Селин.

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