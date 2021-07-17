«Может, сейчас сметем Настюху с топа»: Матвейчук прокомментировал слухи о романе с Долиной

Как отметил музыкант и актер, от общения с народной артисткой он получает огромное удовольствие.

Композитор Глеб Матвейчук во время «Славянского базара» в белорусском Витебске прокомментировал слухи о своем романе с певицей Ларисой Долиной. На мероприятии они вместе исполнили песню и смотрелись, несмотря на 25-летнюю разницу возрасте, по мнению некоторых собравшихся, очень гармонично.

«Может, сейчас сметем Настюху с топа», — заявил Матвейчук, напоминая о своей бывшей жене актрисе Анастасии Макеевой, которая не выходит из информационной повестки в связи со скандалом и свадьбой с Романом Мальковым.

Как заметил Матвейчук, с Долиной у них исключительно дружеская связь. Он получает огромное удовольствие, разговаривая с ней. По словам певца, Лариса Долина – богиня сцены. Он безумно счастлив выходить с ней на одну музыкальную площадку.

Напомним, что Глеб Матвейчук и Лариса Долина записали за все время сотрудничества уже порядка десяти дуэтов. Они нередко вместе выходят на сцену на различных мероприятиях, сообщает «Собеседник».

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