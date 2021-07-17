Скромный домик, лестница из камня и небольшая беседка: как выглядит поместье Васильева в Литве

Историк моды Александр Васильев в Instagram рассказал, что ему наконец-то удалось добраться до своего сада в Литве, по которому он сильно скучал.

«Не могу налюбоваться собственным садом в Литве, который не видел из-за пандемии полтора года!» Александр Васильев

Надо отметить, что сад у Александра Васильева достаточно скромный. Здесь расположен небольшой домик на три окна, есть красивая лестница, выложенная камнем, а также небольшая беседка, где он любит проводить время.

«Понимаю вас. Сад — место силы. А если он старый и связан с несколькими поколениями семьи, то это вообще бесценно», «Уютный сад, а за красоту спасибо садовнику», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сад в Литве – это родовое поместье семьи Васильевых. Он находится в черте Вильнюса — столицы государства. До моря отсюда примерно 300 километров. В поместье любили проводить время его предки. Сам историк моды без ума от местных красот.

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