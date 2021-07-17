«Мы не общаемся с ней»: Матвейчук объяснил, почему отписался в соцсетях от Макеевой

Как отметил музыкант, их с известной актрисой больше ничего не связывает.

Музыкант и композитор Глеб Матвейчук на «Славянском базаре» в белорусском Витебске объяснил, почему отписался в социальных сетях от своей бывшей жены актрисы Анастасии Макеевой.

«Мы не общаемся с ней. Я думаю, что она счастлива и слава Богу. У нас разные целевые аудитории». Глеб Матвейчук

Как добавил Глеб Матвейчук, у каждого из них свой путь. Бог — судья его бывшей жене. Он заметил, что когда люди встречаются, то у них происходит обмен опытом. После, если они разводятся, как в их случае, то они идут уже разными дорогами и назад не оглядываются, сообщает «Собеседник».

Глеб Матвейчук и Анастасия Макеева были вместе с 2010 по 2016 год. У пары не появилось на свет общих наследников. После расставания актер и композитор сыграл свадьбу с актрисой Еленой Глазковой. Вскоре у них на свет появилась дочка Алиса. В августе 2020 года пара во второй раз стала родителями. У них родился сын Александр. Матвейчук не раз признавался, что именно с Глазковой он обрел счастье, которого ему не доставало в предыдущем браке.

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