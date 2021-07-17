«Еще одна личная высота взята»: Алена Водонаева получила диплом журфака МГУ

Бывшая звезда шоу «Дом-2» отметила, что последний год в ее жизни был прекрасным.

Телеведущая Алена Водонаева в Instagram сообщила, что получила диплом факультета журналистки МГУ о профессиональной переподготовке.

«Еще одна личная высота взята. Диплом журфака МГУ. Это был прекрасный год: сложный по нагрузкам, мощный по новым знаниям и восхитительный по впечатлениям от происходящего. Впечатлениям на всю жизнь. Это по истине легендарное место, и я счастлива быть его частичкой». Алена Водонаева

Как отметила Алена Водонаева, особую благодарность она хочет выразить всем преподавателям, которые с ней занимались. У нее по итогам сессии была всего одна четверка. Она смогла и ее исправить на пять. Теперь она может гордиться собой. В табели у нее проставлены одни пятерки.

Напомним, что Алена Водонаева решила поступить на журфак еще в прошлом году. Она захотела пройти программу профессиональной переподготовки. Она возможна, если у студента уже есть высшее образование. Заметим, что еще в 2005 году она закончила журфак в родной Тюмени.

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