«Жизнь одна»: Бузова в рубашке под зебру и брюках сливочного цвета встретила рассвет в Африке

Ольга Бузова не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. На светских раутах и премьерах она всегда появляется в броских нарядах. Девушка любит наряжаться как принцесса. Стоит отметить, что и в обычной жизни ей нравится выглядеть стильно. Телеведущая следит за трендами, даже когда находится вдали от цивилизации. Вот уже несколько недель она находится в Африке.

Сразу стало известно, что Ольга Бузова оказалась в сафари на тайных съемках нового проекта канала ТНТ. Однако суть шоу она не раскрывает, как и свою роль. Ольга уже 21 пребывает вдали от дома, но это не мешает ей хорошо выглядеть. Первое время она носила мини-платья и шорты. Теперь телеведущей приходится утепляться. Бузова очередной день встретила в поле. Она наблюдала за рассветом и парящим воздушным шаром в небе.

Звезда предстала в сливочных укороченных брюках и рубашке под зебру с поясом. Наряд дополнили черные ботинки. Ольга также заплела две косички, завершив свой колоритный лук.

«Жизнь одна! Кайфуйте! Это видео было снято сегодня в 6.46 на рассвете, проснулась я в 2.30, а в 5 мы уже ехали на съемку. Когда я приехала на площадку, все были в шоке от того, что у меня такое хорошее настроение ( мол, не выспались же все) Да, не выспались, но сейчас я все это компенсирую. Сам факт того, что я впервые встречаю рассвет в Африке, меня заряжал», — написала Бузова.

Многие поклонники оценили красоту красочных кадров и африканский стиль телеведущей. «Какая ты красивая», «Решила с зебрами слиться», «Крутая», «Неотразимая красотка, Олечка! Какой красивый, рассвет в Африке», «Стала прекрасно выглядеть», — прокомментировали пост подписчики.

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