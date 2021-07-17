«По мере ее взросления будем общаться все больше и больше»: Зудина высказалась о своей внучке

Актриса очень рада, что в их семье появилась девочка.

Актриса Марина Зудина рассказала о своей любимой внучке Мие. Это первенец ее сына — актера Павла Табакова.

Как отметила Марина Зудина, ее наследник не хочет выставлять свою личную жизнь напоказ. Она уважает его позицию и переубеждать не собирается. По словам актрисы, в свое время она просила мужа режиссера Олега Табакова никому не говорить, что ждет дочь Машу. Однако того так переполняли чувства, что он все рассказал уже на следующий день своим друзьям.

«Что касается Мии, то по мере взросления мы будем общаться все больше и больше. Пока она маленькая мне даже сложно вклиниться в периоды ее бодрствования. Конечно, я рада, что в нашей семье появилась девочка – Мия Павловна Табакова!»

Марина Зудина

Напомним, что сын Марины Зудиной Павел Табаков мастерски скрывал от всех, что стал отцом. Лишь недавно эта информация просочилась в СМИ и стала достоянием общественности, сообщает 7days.ru.

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