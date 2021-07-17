«Молите Бога о нас!»: генеральный менеджер певицы МакSим выступила с неожиданным заявлением

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова в сторис Instagram поделилась снимком семьи последнего российского императора Николая II. Она в очередной раз призвала молиться за свою подопечную.

«Святые царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас!» Маргарита Соколова

Напомним, что певица МакSим, у которой двусторонняя пневмония, второй месяц балансирует на грани жизни и смерти. Она находится в одной из больниц на ИВЛ. Врачи пока боятся давать какие-то прогнозы относительно сроков восстановления исполнительницы. Любопытно, что ранее тесты на коронавирус у звезды были отрицательными.

Заметим, что огромное количество фанатов Марины Максимовой сегодня переживают за свою любимую певицу по всей стране. Они внимательно следят за новостями о своей любимице. Многие из них ранее уже критиковали организаторов ее концерта в Казани в День России. Как думают фанаты, можно было настоять и не разрешать певице с температурой появляться на сцене.

Смотрите также: