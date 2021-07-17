«Вечная любовь»: Эвелина Бледанс с сыном почтила память Василия Ланового

Телеведущая Эвелина Бледанс показала на личной странице в Instagram кадры из детского лагеря. Примечательно, что там она посадила деревья в честь актера Василия Ланового.

Эвелина запечатлелась вместе с сыном Семеном. Мальчик позировал рядом с мамой в футболке с надписью лагеря «Артек». Бледанс сообщила, что прибыла в лагерь, чтобы почтить память президента «Киногрома» — Василия Ланового.

«Участники кинофестиваля «Киногром» — «Алые паруса «Артека»» высадили в «Артеке» магнолию, в память нашего бессменного президента, обожаемого, родного и любимого Василия Семеновича Ланового. Вечная память и вечная любовь великому актеру и человеку!», — написала Эвелина в комментариях под фото.

Артистка показала, как лично высаживала деревья в честь усопшего коллеги. Эвелина похвасталась подрастающим сыном, который старательно поливал растения. Семен улыбался маме на фото и внимательно слушал, как правильно обращаться с саженцами.

Также Бледанс опубликовала совместное фото с Лановым. Таким способом Эвелина выразила почтение актеру, с которым работала и дружила.

Поклонники телеведущей оставили слова восхищения Бледанс и ее ребенком:

«Эвелина, вы с Семой огромные молодцы, сколько труда вы вложили!», «Эвелина, вы просто красивая и крутая, ваш сын Семен тоже крутой».

Напомним, актер Василий Лановой умер 28 января 2021 года в Москве. Причиной стали последствия коронавируса.

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