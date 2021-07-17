«Доронину сместили безжалостно»: драматург Поляков назвал Бузову «сексапильной блогершей»

Драматург и писатель Юрий Поляков заявил, что новое руководство МХАТа имени Горького разрушило театр. Их он назвал «продвинутыми православными патриотами».

«Первые же бездарные постановки «новой команды» оттолкнули доронинского зрителя. Зал опустел. Как теперь заполнять? А так — за счет сексапильной блогерши, имеющей миллионы жизнерадостных подписчиков». Юрий Поляков

Как отметил Поляков, к бывшей руководительнице театра Татьяне Дорониной вопросы, конечно, были. Но их в разное время задавали и таким корифеям, как Галина Волчек и Марк Захаров. Но к ним все боялись подойти.

«А Доронину сместили безжалостно», — заметил Поляков, слова которого приводит «АиФ».

Напомним, что не так давно Ольга Бузова сыграла в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». Оба дня, что она выходила на сцену в зале был полный аншлаг. Зрители стоя аплодировали звезде.

Смотрите также: