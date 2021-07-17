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«Доронину сместили безжалостно»: драматург Поляков назвал Бузову «сексапильной блогершей»

Как отметил писатель, новое руководство МХАТа имени Горького - «продвинутые православные патриоты».

«Доронину сместили безжалостно»: драматург Поляков назвал Бузову «сексапильной блогершей»
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Драматург и писатель Юрий Поляков заявил, что новое руководство МХАТа имени Горького разрушило театр. Их он назвал «продвинутыми православными патриотами».

Юрий Поляков
Юрий Поляков. Фото: Globallookpress.com

«Первые же бездарные постановки «новой команды» оттолкнули доронинского зрителя. Зал опустел. Как теперь заполнять? А так — за счет сексапильной блогерши, имеющей миллионы жизнерадостных подписчиков».

Юрий Поляков

Как отметил Поляков, к бывшей руководительнице театра Татьяне Дорониной вопросы, конечно, были. Но их в разное время задавали и таким корифеям, как Галина Волчек и Марк Захаров. Но к ним все боялись подойти.

«А Доронину сместили безжалостно», — заметил Поляков, слова которого приводит «АиФ».

Напомним, что не так давно Ольга Бузова сыграла в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». Оба дня, что она выходила на сцену в зале был полный аншлаг. Зрители стоя аплодировали звезде.

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