«Два немолодых дельфина»: Екатерина Волкова показала постаревших актеров сериала «Воронины»

Волкова даже после работы проводит время с артистами.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы роли Веры Ворониной — Екатерины Волковой — появилась фотография артистки в компании ее экранного мужа и шурина. Примечательно, что знаменитости сильно изменились.

Екатерина вместе с Георгием Дроновым, который играет ее мужа в сериале «Воронины», провела жаркий июльский день в бассейне загородного дома.

«Коротко о планах на день», — отметила Екатерина в комментариях под фото.

Актриса в розовом купальнике с растительным принтом расплылась в улыбке, когда позировала с коллегой. К слову, к ним присоединился еще и исполнитель роли Леонида Воронина.

Напомним, эта роль досталась актеру Станиславу Дужникову. Он играет представителя правоохранительных органов и брата Константина Воронина.

Леонид запечатлелся вместе с экранным младшим братом в бассейне, а позади них плавала Екатерина. Поклонники артистов были рады увидеть знаменитостей во время совместного досуга. А некоторые фанаты сериала Воронины отметили, как постарели Костя и Леня:

«Любимый состав», «Семья снова вместе!», «Два немолодых дельфина и всегда прекрасная русалка», «Обожаю эту компашку».

Смотрите также: