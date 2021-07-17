Ляйсан Утяшева в синем топе-корсаже с откровенным декольте засветила пышные формы

Телеведущая и блогер постоянно участвует в съемках и старается выбирать яркие и необычные наряды для своих образов.

Прославленная гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева недавно представила премьеру своего нового YouTube-проекта «Дерзкая готовка», где вместе с известными людьми в процессе приготовления разных блюд общается на различные темы. Поэтому теперь жена Павла Воли имеет право претендовать и на звание блогера. Кстати, аккаунт в Instagram звезда ведет довольно давно и активно. Так что ей не привыкать вещать на онлайн-аудиторию.

Утяшева постоянно участвует в различных фотосъемках. И на этот раз она выступила в качестве модели для фэшн-показов различных нарядов. Один из них девушка показала в stories. Нарядившись в синий корсаж с футуристичным вырезом в зоне декольте и велосипедки, девушка позировала для селфи. При этом взору зрителя по эту сторону экрана приоткрылась панорама на пышные формы спортсменки.

Кстати, велосипедки давно вышли из стритстайл-моды и являются сейчас настоящим антитрендом. Если дело касается спорта и связанной с ним стилизации, в этом случае облегающие шорты выше колена приобретают нейтральный статус. Об этом ранее рассказывала модный эксперт Эвелина Хромченко.

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