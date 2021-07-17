«Возмещает дефицит таланта обилием эпатажа»: драматург Поляков раскритиковал Богомолова

Как отметил писатель, мужа Ксении Собчак в театр назначила власть, а не зрители с актерами.

Писатель и драматург Юрий Поляков раскритиковал режиссера и мужа светской львицы Ксении Собчак Константина Богомолова.

«Богомолов делает то, что он делал всегда: возмещает дефицит таланта обилием эпатажа. Когда-то это был Гамлет в кроссовках. Теперь трансгендер в роли чеховской Раневской». Юрий Поляков

Как отметил Поляков, надо вспомнить, откуда в театре на Малой Бронной взялся Богомолов. Его выбирал вовсе не коллектив. Зрители на руках в кабинет худрука не вносили. Богомолова назначила власть. Подарила мужу Ксении Собчак «дорогой гаджет» под названием театр. Теперь с этой власти и надо спрашивать, что он вытворяет. По словам писателя, порой в театре при просмотре постановки у него складывается ощущение, что он попал в кружок при психбольнице, сообщает «АиФ».

Напомним, что Константин Богомолов вынашивает идею приглашения в Театр на Малой Бронной на роль Раневской в «Вишневый сад» трансгендера. Эту новость последнюю неделю активно обсуждали в театральной тусовке.

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