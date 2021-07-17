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В Dolce & Gabbana: Устинья Малинина появилась на модном показе в белом топе и черной мини-юбке

Фэшн-мероприятие прошло прямо на пляже курорта Форте-деи-Марми.

В Dolce & Gabbana: Устинья Малинина появилась на модном показе в белом топе и черной мини-юбке
Устинья Малинина с отцом. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official/

Младшая дочь музыканта Александра Малинина, 20-летняя Устинья, продолжает наслаждаться отдыхом на побережье Тирренского моря в итальянском Форте-деи-Марми. Девушка обожает этот курорт и очень радовалась, что отпуск не сорвался из-за пандемии коронавируса. Сейчас к маме и сестре присоединился брат-близнец Устиньи Фрол, который сдал экзамены за первый курс в институте кинематографии Мюнхена.

Каждый день Устинья проводит насыщенно. Поездки по региону, походы на светские вечера и в рестораны, общение с друзьями – здесь девушке скучать некогда. На сей раз красотка с подругами посетила модный показ люксового бренда Dolce&Gabbana, который состоялся прямо на пляже, и осталась в восторге.

Для похода на фэшн-демонстрацию дочка Малинина облачилась в белый свободный топ с декорированным на груди логотипом и мини-юбку черного цвета от модного дома – принятый в этикете индустрии оммаж относительно дресс-кода.

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