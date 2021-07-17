«Советую перечитать несколько раз»: директор МакSим отреагировала на стих Шнурова с упоминанием певицы

Как отметила Яна Богушевская, нужно внимательнее вчитаться в это творение.

Пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская отреагировала в сторис Instagram на стихотворение, которое ранее у себя на страничке в соцсетях разместил музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

«Молодец. А для тех, кто не вчитывается, считая, что он оскорбляет МакSим, советую перечитать несколько раз».

Яна Богушевская

Сергей Шнуров в стихотворении, в частности, упомянул исполнительницу, покритиковав блогеров: «Забыли. Люди жаждут новостей. Все ждут, когда уже умрет МакSим, чтоб некрологи стряпать всех мастей. И собирать просмотры с ними, лайки».

Напомним, что певица Макsим уже второй месяц находится в больнице с пневмонией. Врачи пока боятся давать какие-то прогнозы относительно ее состояния. Звезда уже несколько недель подключена к аппарату ИВЛ. Фанаты по всей стране молятся за свою любимицу и желают ей скорейшего выздоровления.

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