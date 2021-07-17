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Захаров не был пристегнут ремнем безопасности: Ефремову постараются смягчить приговор

В суд поступила кассационная жалоба.

Захаров не был пристегнут ремнем безопасности: Ефремову постараются смягчить приговор
Михаил Ефремов. Фото: Globallookpress.com

Второй кассационный суд получил материалы жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову. Правда, когда будут ее рассматривать, пока неизвестно.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото: Globallookpress.com

В кассационной жалобе Михаил Ефремов через своих представителей указал, что в момент смертельного ДТП водитель Сергей Захаров не был пристегнут ремне безопасности. Возможно, как думает защита актера, ему удалось бы выжить, если бы он соблюдал правила дорожного движения. Защита Ефремова надеется, что им удастся добиться смягчения наказания для звезды.

Напомним, что Михаил Ефремов отбывает срок в колонии в Белгородской области. На условия содержания он не жаловался. В тюрьме в общей сложности, если приговор не будет смягчен, он должен будет провести семь с половиной лет.

Заметим, что Михаил Ефремов летом прошлого года устроил смертельное ДТП в центре столицы. В результате погиб водитель-курьер Сергей Захаров, сообщает МК.RU.

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