Захаров не был пристегнут ремнем безопасности: Ефремову постараются смягчить приговор

Второй кассационный суд получил материалы жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову. Правда, когда будут ее рассматривать, пока неизвестно.

В кассационной жалобе Михаил Ефремов через своих представителей указал, что в момент смертельного ДТП водитель Сергей Захаров не был пристегнут ремне безопасности. Возможно, как думает защита актера, ему удалось бы выжить, если бы он соблюдал правила дорожного движения. Защита Ефремова надеется, что им удастся добиться смягчения наказания для звезды.

Напомним, что Михаил Ефремов отбывает срок в колонии в Белгородской области. На условия содержания он не жаловался. В тюрьме в общей сложности, если приговор не будет смягчен, он должен будет провести семь с половиной лет.

больше по теме Родные погибшего водителя через адвокатов попросили суд не смягчать приговор Михаилу Ефремову Как известно, актер через своих представителей отправил кассацию на смягчение наказания.

Заметим, что Михаил Ефремов летом прошлого года устроил смертельное ДТП в центре столицы. В результате погиб водитель-курьер Сергей Захаров, сообщает МК.RU.

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