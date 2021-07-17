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Лариса Долина в синем мерцающем платье и с прической как у Лаймы Вайкуле выступила на «Славянском базаре»

65-летняя звезда эстрады значительно похудела за последнее время и теперь экспериментирует с внешностью и стилем.

Лариса Долина в синем мерцающем платье и с прической как у Лаймы Вайкуле выступила на «Славянском базаре»
Лариса Долина. Фото: Global look press

В Витебске с 14 по 19 июля проходит Международный фестиваль искусств «Славянский базар», на который отправились в качестве участников многие российские звезды. Среди них и 65-летняя Лариса Долина, которая уже не раз вышла на сцену за эти дни как сольно, так и в дуэте с разными исполнителями.

Накануне народная артистка вновь порадовала местных поклонников своим выступлением. Звезда предстала на сцене в длинном мерцающем от блеска синих пайеток платье и с прической как у Лаймы Вайкуле. На этот раз Лариса Александровна решила отказаться от своих локонов в пользу убранного наверх пучка и прядей в виде длинной челки. От этого весь образ в целом получился эффектным, а сама артистка будто помолодела еще сильнее.

Лариса Долина
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

Кстати, и Лайма Вайкуле в свои 67 лет может похвастаться моложавым внешним видом и стройностью. На днях звезда разместила свое фото, на котором предстала цветущей и красивой.

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