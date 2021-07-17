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Полосатый дуэт: Рудковская показала сыновей от Плющенко, наряженных в одном стиле

Гном Гномыч едва смог поднять подросшего Арсения на руки.

Полосатый дуэт: Рудковская показала сыновей от Плющенко, наряженных в одном стиле
Яна Рудковская с мужем и детьми. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают двоих сыновей, старшему Саше, имли Гном Гномычу, уже 8 лет, а младшему Арсению – 9 месяцев. Несмотря на разницу в возрасте, они много времени проводят вместе – Гном Гномыч любит нянчится с малышом и сниматься с ним в роликах для микроблогов.

Не так давно у Арсения появилась собственная страничка в Instagram. Разумеется, ведет ее мама, как и у старшего сына. В новой публикации Рудковская показал сыновей, одетых в одном стиле. На них были черно-белые рубашки с полосками и шорты, при этом старший брат взял на ручки младшего, но, судя по всему, держать его уже нелегко.

«Играет с ним, дарит игрушки, потом периодически их забирает, но все равно щедр», — рассказала о взаимоотношениях Саши с Арсением мама.

Подписчики отметили в комментариях, что Арсений действительно уже сильно подрос. Мальчик растет голубоглазым блондином, как его отец, но пока родители не торопятся показывать его лицо публике.

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