Наташа Королева в красном мини-платье блеснула пышными формами на сцене

48-летняя певица Наташа Королева все больше предпочтения в своем гардеробе отдает платьям. Знаменитость можно встретить в повседневности в сарафанах и шортах, а вот для выходов на сцену артистка наряжается в эффектные короткие одежды.

Например, на фестивале «Жара» знаменитость появилась в черном платье с разрезами чуть ли не до талии. А на концерте в Сочи накануне выступила в красном ультракоротком наряде, подчеркнувшем пышную фигуру звезды. Кроме того, в качестве обуви Королева выбрала кроссовки, чем визуально убавила себе роста.

На сцену Королева вышла вместе с сыном Архипом. Ему 21 год, и он вовсю строит музыкальную карьеру. Не без содействия знаменитой мамы, хотя раньше она утверждала, что никак ему не помогает.

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