«На «Формуле-1»: Ксения Собчак показала, как ее четырехлетний сын рассекает по автодрому

Маленький Платон уверенно управляет машинкой и бесстрашно наматывает круги один за другим.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак воспитывает сына от первого брака с актером Максимом Виторганом, четырехлетнего Платона. Звезда души не чает в своем ребенке и иногда хвастается его успехами и достижениями. Сейчас мама с наследником отдыхают в Италии, откуда блондинка делится солнечными беззаботными кадрами в микроблоге.

В stories Собчак показала, как любит проводить дни напролет ее маленький сын. Оказалось, что мальчику очень по душе пришлись гоночные машинки. На автодроме – естественно, детском, — Платон бесстрашно наматывает круги, и мама показала, как это выглядит со стороны.

«Так, на «Формуле-1» лучший гонщик в мире!», — комментирует за кадром мать, пока сын давит педаль в пол.

«И так часами», — призналась звезда. Кстати, помимо скорости, Платон Виторган хорошо владеет китайским языком, умеет читать, а недавно совершил первый полет на вертолете.

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