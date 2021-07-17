Дачная романтика: располневшая невестка Орбакайте на свидание к мужу нарядилась в мини-платье на тонких лямках

Совсем скоро старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его жена, модель Алена Краснова, отметят льняную свадьбу. Молодые люди поженились в конце июля 2017 года и с тех пор публика ждет, когда же они сделают Примадонну прабабушкой.

Сами молодые люди сначала хотели пожить в свое удовольствие, но вопросы о детях они получают постоянно. Пока никаких конкретных заявлений звездная пара не делает, но Пресняков подтвердил, что про наследников уже задумывается. И, судя по тому, что молодая жена музыканта недавно поправилась, речь может идти о скором прибавлении. А накануне они и вовсе что-то отмечали, устроив романтический ужин на лужайке своего особняка – бывшей даче Пугачевой в Истре.

Алена Краснова для свидания с мужем нарядилась в мини-платье на тонких лямках с модным принтом тай-дай. Она показала, как провела время с любимым, у себя в микроблоге. «Дачная романтика», — подписала девушка кадры.

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