Давно стали чужими людьми: почему Алла Пугачева не пришла на похороны второго мужа

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева так и не появилась на прощании со своим вторым мужем режиссером Александром Стефановичем. Как заметили близкие, удивляться этому в общем-то не стоит. Певица и Стефанович долгие годы не общались.

Как известно, Пугачева и режиссер были вместе с 1977 по 1981 год. После расставания Стефанович на каждом углу кричал, что якобы это именно он создал сценический образ Примадонны, прописал все детали ее имиджа. При этом все знали, что еще до замужества Примадонна получила гран-при «Золотого Орфея» с песней «Арлекино». Она с успехом гастролировала по стране.

Удар по бывшей жене Александр Стефанович нанес в 2014 году. Тогда вышла книга и 12-серийный фильм «Кураж». В ней Стефанович подробно рассказывал о годах жизни с Примадонной. Знакомые Пугачевой говорили, что многое в картине он выдумал. Сама Пугачева отмечала, что они чужие друг другу люди и им не о чем разговаривать, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Александра Стефановича похоронили на Троекуровском кладбище. Причиной его смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса.

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