Пикантный ракурс: Полина Гагарина в гипюровом платье-парашюте показала, что у нее под юбкой

34-летняя певица Полина Гагарина много времени проводит в соцсетях. Девушка ведет микроблог на 8 миллионов фолловеров, куда публикует самый разный контент – кадры с выступлений, из отпуска и досуга, видео с детьми. в последнее время многие подписчики заметили, что Гагарина стала все больше обнажаться, и осудили ее за это. Но девушка проигнорировала.

Накануне певица поделилась видео, на котором резвится на лужайке дома в гипюровом платье-парашюте с многоярусной юбкой. Телефон Гагарина положила на траву, так, чтобы взять ракурс снизу, и задрав подол в танце, показала, что у нее под юбкой.

Кстати, почему-то некоторые из фолловеров уверены, что раскрепощенность в ракурсах и откровенные наряды появились в микроблоге Гагариной после развода со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Так, уверены многие, красотка привлекает внимание противоположного пола в поисках нового кавалера.

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