Роковая смуглянка: Бородина в красном кроп-топе с вырезом и мини-юбке отправилась в ресторан

Телеведущая отдыхает в Турции, много времени проводит под жарким солнцем и уже очень сильно загорела.

Известная телеведущая Ксения Бородина обожает путешествовать. В июльском отпуске девушка выбрала для отдыха гостеприимную Турцию и с двумя детьми и несколькими подругами улетела в Бодрум. На берегу Эгейского моря красотка арендовала роскошную виллу, которую часто показывает у себя в микроблоге.

Кроме того, Бородина активно хвастается загаром, который уже успела приобрести за неделю на жарком солнышке. Накануне Ксения отправилась с подругами в ресторан, и подчеркнуть смуглый оттенок решила ярким красным комплектом, состоящим из трендового кроп-топа с ультрамодным вырезом на груди, а также мини-юбке с молнией. Свой образ девушка показала в stories микроблога.

Дополнить стильный аутфит Бородина решила обновкой – совсем недавно в ее коллекции сумочек прибыло. На шопинг в Бодруме красотка прикупила черную крошку Dior с ремешком через плечо. У модницы получился яркий образ, в котором она выделилась на фоне подруг.

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