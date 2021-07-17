«Новые очки и укладка»: Кристина Орбакайте показала себя после бьюти-преображения

50-летняя певица Кристина Орбакайте прилетела в Москву из Нью-Йорка, где проживает последние годы с семьей, чтобы принять участие в съемках. Звезда задействована в продолжении фильма «Любовь-морковь» с Гошей Куценко и с удовольствием согласилась снова войти в комедийный кадр.

Накануне Орбакайте посетила любимую контору Владислава Лисовца, которому доверяет свои волосы уже много лет. Как прошло бьюти-преображение, знаменитость показала у себя в микроблоге.

«Новые очки от Влада Лисовца и укладка (не вечерняя). Как мне все нравится!», — подписала снимок Орбакайте.

Понравился результат не только самой красотке, но и ее многочисленной онлайн-аудитории. Подписчики принялись комментировать образ любимицы:

«Очень тебе идут», «Супер!», «Какие глаза счастливые», «Какая Вы красивая, счастливая и естественная! Браво!», «Самая стильная», «И Вы, и очки огонь!», — пишут некоторые поклонники.

В свободное от съемок время звезда часто гостит у мамы в деревне Грязь. Недавно они с Аллой Пугачевой гуляли по саду, и Кристина Орбакайте запечатлела на память этот момент.

Смотрите также