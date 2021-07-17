Всем на зависть: жена Юдашкина в майке и джинсовых шортиках показала стройную фигуру

Бизнес-леди для своего возраста выглядит очень молодо и всегда стильно одевается.

Знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин с женой Мариной недавно вернулись из отпуска. Они отдыхали в Италии, где посетили несколько модных показов, а по возвращении домой вновь вернулись к работе. Не забыла жена кутюрье и про свой огород, в котором нынче все зреет значительно раньше благодаря жаркой погоде.

Для сбора урожая Марина облачилась в серую майку и мини-шорты из денима. Летний прикид подчеркнул стройную фигуру светской львицы. Не каждая ровесница жены Юдашкина может похвастаться столь идеальными пропорциями, и потому в комментариях ей и ее отличной форме посыпались комплименты.

«Очаровашка!», «Спортивная форма!», «Какая красота, и вкуснятина, и вы прекрасная дама!», «Вы классная», «Какая Вы умничка и позитив!!! Так приятно «гостить» на Вашей страничке!», «Марина,как Вам удается оставаться такой худенькой,стройненькой при умении хорошо готовить?», — пишут в комментариях.

Отметим, что Марина Юдашкина старше своего мужа на пять лет. Но эта разница в возрасте никак не отражается на их взаимоотношениях. Они вместе уже более 30 лет, вырастили дочь Галину, которая дважды стала мамой, подарив замечательных внуков.

Смотрите также