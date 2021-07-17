«Эффектно, ярко и современно»: Анна Нетребко вышла на прогулку по Неаполю в шелковом кимоно

Звезда мировой оперы Анна Нетребко старается удивлять не только своим талантом, но и нарядами. На каждое выступление певица берет несколько вечерних туалетов, и каждый из них не похож на предыдущий.

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Как-то однажды дива объяснила поклонникам, что старается выбирать самые красивые наряды, а они, как правило, стоят дорого. Но ради искусства и любимой публики Анна не скупится. В настоящий момент количество платьев в ее коллекции уже насчитывает пару сотен, и это далеко не предел для звезды такой величины.

Но и для повседневности Нетребко не экономит. Каждый выход в люди певица наряжается, выгуливая яркие и эффектные наряды. Один из примеров, в каком виде оперную диву можно встретить на улице, она показала у себя в микроблоге.

На прогулку по вечернему Неаполю с мужем звезда выбрала шелковое кимоно с длинными брюками. Образ не остался незамеченным для подписчиков, а мы попросили стилиста Эллу Маковей оценить аутфит певицы.

«Как и подобает оперной звезде, Анна роскошна. Прогулка по центру ночного города — повод блестеть и блистать. Великолепное шелковое кимоно в комплекте с длинными прямыми брюками, черные босоножки и сумочка со стразами, крупные украшения, — все эти вещи составляют образ дивы в стиле бохо-шик. Эффектно, ярко и современно», — отметила модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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