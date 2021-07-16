«Это так красиво»: Рудова оголила округлую грудь, позируя в смелом наряде

На днях Наталья Рудова отметила свое 38-летие. Актриса еще не успела выйти замуж и обзавестись детьми. Да и о своей личной жизни она предпочитает не говорить. Так, в отпуск блондинка отправилась в компании Анастасии Решетовой. Подруги решили отдохнуть в Сен-Тропе.

В своем Instagram Рудова поделилась кадрами, на которых позировала в красном топе и мини-юбке с цветочным принтом. На одном из кадров блондинка эффектно оголила округлую грудь.

«Секси! Это так красиво! Красотка! Класс! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что дружба между Рудовой и Решетовой завязалась еще в 20015 году, когда девушки снимались в клипе Тимати «Ключи от рая».

Смотрите также: