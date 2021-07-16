«Вы просто прелесть»: Екатерина Стриженова в темно-синем платье и белом болеро появилась в студии

В то время, как вся Москва изнывает от сильной жары, популярная телеведущая Екатерина Стриженова в том же самом городе замерзает.

Звезда приехала в студию «Доброго утра» и долго не могла согреться. Екатерина Стриженова надела белое болеро поверх темно-синего платья с брошью, пила горячий чай. Но все равно, судя по видео, которое она разместила в Instagram, не могла согреться. В кадре у телеведущей зуб на зуб не попадает.

«Если вам жарко, приходите к нам в студию, у нас здесь минусовая температура, — поделилась в ролике Екатерина Стриженова. — Зато в таком холодильнике не уснешь! Ищем плюсы в любой ситуации. Хорошего всем дня!»

Подписчики Екатерины Стриженовой напомнили ей, что кондиционер можно отрегулировать или выключить. Но, вероятно, этот вопрос находится вне компетенции телеведущей.

«Вот поэтому вы все там такие молодые! Доброе утро!», «Катенька, доброе утро! Вы просто прелесть!», «Так выключите кондиционер! Так можно и простудиться! Летом замерзать зачем? У нас зимы, осени и весны для этого достаточно», «В последнее время Катины наряды вызывали восторг. А это платье не очень понравилось, ассоциация с комбинезоном», — высказались в Сети.

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