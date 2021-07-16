«Ух, какая!»: Лопырева в платье цвета авокадо с дерзким декольте не смогла скрыть пышную грудь

Не так давно Виктория Лопырева вернулась в Москву. На протяжении нескольких месяцев она жила в теплых странах, периодически перемещаясь между Турцией, Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Неудивительно, что теперь блондинка обладает роскошным золотистым загаром. Именно яркий цвет кожи выгодно подчеркнул ее новый наряд.

В своем Instagram Лопырева поделилась кадрами, на которых позировала в платье цвета авокадо с дерзким декольте. Такой фасон позволил модели блеснуть своим выдающимся бюстом.

«Огонь! Классное платье! Ух, какая! Платье просто бомба! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым, который недавно занял кресло чиновника в Республике Коми.

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