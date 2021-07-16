«Какие вы классные!»: Макеева в бикини с актуальным принтом повеселилась с мужем на Кубе

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков улетели на Кубу. Именно там молодожены решили провести медовый месяц. Пара наслаждается тропическим отдыхом, загорает и активно проводит время. В своем Instagram Анастасия поделилась кадрами, на которых они с мужем играли в настольный теннис.

«Немного активности и позитива», — написала Макеева.

Актриса веселилась возле стола в бикини с модным цветочным принтом.

«Весело! Какие вы классные! Вы супер! Молодые, активные, спортивные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, бизнесмен стал четвертым мужем звезды театра. Они познакомились в прошлом году на даче у звезды, а в конце мая сыграли свадьбу в Крыму. Там же влюбленные решили обвенчаться.

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