«Максимально опрометчиво»: Дарья Пынзарь обтянула бедра черной кожаной юбкой

Бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь с начала этого лета регулярно появляются в эфирах обновленного реалити-шоу. Одна из самых крепких пар проекта стала его ведущими.

Для Дарьи Пынзарь, которая специально похудела ради того, чтобы эффектнее смотреться на экране, это еще и возможность демонстрировать свои красивые образы. Звезда появляется на «Поляне» каждый раз в разных умопомрачительных летних нарядах, вызывая живой интерес публики к себе.

Но на этот раз Дарья Пынзарь допустила промашку, одевшись сексуально, но при этом навредив самой себе. На съемочную площадку реалити-шоу блондинка приехала в черной кожаной юбке, туго обтянувшей ее бедра и в босоножках-«меховушках». Дарья призналась, что оделась не по погоде.

«Максимально опрометчиво было в такую жару неожиданную, я вообще ожидала дождя, надеть кожаную юбку и «меховушки», — пожаловалась Дарья Пынзарь подписчикам на видео в сторис. — Но это вообще… Еле высидела сейчас на солнце. Жарко».

Впереди у Сергея и Дарьи Пынзарь отпуск, и всем семейством они на десять дней уедут в Аланию, где у пары есть недвижимость.

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