«Дельфин и русалка»: Гагарина в бикини бандо повеселилась в домашнем бассейне

В прошлом году Полина Гагарина развелась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, которому родила дочь Мию. Сразу после завершения бракоразводного процесса артистка с детьми улетела на Мальдивы, а теперь решила построить дом. В череде дел и проектов она находит время для отдыха и релаксации. В своем Instagram звездная блондинка поделилась кадрами, на которых позировала вместе с надувной касаткой в домашнем бассейне, облачившись в бикини бандо.

«Дельфин и русалка! Какая классная! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Гагариной исполнилось 34 года. Она дважды мама. От первого брака у артистки растет сын Андрей, а от второго — дочка Мия.

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