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Пегова в коротких шортах запечатлелась на отдыхе, блеснув подтянутым телом

Актриса проводит отпуск в Крыму.

Пегова в коротких шортах запечатлелась на отдыхе, блеснув подтянутым телом
Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова решила отдохнуть и уехала в Крым. На курорте она купается в море, исследует все туристические маршруты и даже занимается спортом. Кадрами делится со своими фанатами в Instagram. На этот раз звезда показала снимки, на которых изучала местные достопримечательности. Ирина облачилась в шорты из денима и цветочный топ на бретелях.

«Как красиво, хорошего вам отдыха! Фото удалось! Вы прекрасны! Настоящая женская красота!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в минувшем году актриса принимала участие в шоу «Ледниковый период». Она каталась в паре с Алексеем Тихоновым. К слову, это был не первый опыт выступления Пеговой в шоу. Ранее она принимала участие в проекте «Танцы со звездами».

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