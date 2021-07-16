Кейт Миддлтон расстроена из-за резкой критики в адрес принца Джорджа в Сети

На следующей неделе принцу Джорджу исполнится восемь лет. Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, как и его папа, оказался футбольным фанатом и вместе с родителями дважды приходил на матчи сборной Англии в рамках Евро-2020. Оба раза британский наследник появлялся на трибунах стадиона «Уэмбли» в строгом деловом костюме и галстуке. В подобном костюме был и сам принц Уильям.

Однако в Сети на Джорджа посыпался шквал критики. Британцы писали в адрес принца не очень приятные комментарии, что очень расстроило Кейт. Об этом сообщает The Mirror.

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После такого шума герцоги Кембриджские, возможно, не опубликуют свежий снимок сына в его день рождения в Instagram. Обычно они делятся с фанатами фотографиями всех именинников.

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