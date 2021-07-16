Королевские достопримечательности: Елизавета II потеряла 50 миллионов долларов из-за пандемии

Елизавета II потерпела внушительные убытки, потеряв 50 миллионов долларов из-за пандемии. Все дело в том, что фонд Royal Collection Trust, который отвечает за коллекции произведения искусства и экскурсии по Букингемскому и Виндзорскому замкам, принял очень мало туристов.

Обычно королевские дворцы посещают более трех миллионов человек в год. В прошлом году эта цифра составила всего 155 тысяч, так как основное время здания были закрыты. Об этом сообщает Newsweek.

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В результате доход составил всего 9,4 миллиона долларов. В 2019 году эта цифра была почти в десять раз больше — 100 миллионов долларов. Расходы же на содержание дворцов остались прежними — около 60 миллионов долларов.

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