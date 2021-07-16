«Все ждут, когда уже умрет МакSим, чтоб некрологи стряпать»: Шнуров набросился на хайпующих блогеров

Известный исполнитель и автор песен, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, в очередной раз эпатировал публику, разместив в микроблоге скандальное стихотворение.
В нем Шнур изложил свою позицию по поводу публичной скорби в соцсетях. Музыкант считает, что многие блогеры соболезнуют и сочувствуют не потому, что их тронула чья-то смерть, а исключительно ради желания быть замеченными.
Спровоцировала Шнурова написать это обращение смерть Петра Мамонова. Артиста не стало пятнадцатого июля, он скончался в клинике от осложнений, вызванных коронавирусом.
«Вдруг забурлило – при смерти Мамонов.
Ну, слава богу, есть писать о ком.
Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как воронье на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрет Максим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки», — написал Сергей Шнуров.
В финале своего опуса Шнур заявляет, что сам не намерен предаваться публичной скорби.
«Не гуманист я. В этом правда ваша.
Там где ваш круг, там вижу я овал.
Даже когда продюсер умер «Ералаша»,
Тогда публично я не горевал», — признался эпатажный музыкант.
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Teleprogramma.pro желает певице МакSим скорейшего выздоровления и воссоединения с маленькими дочками, которые очень ждут маму дома.