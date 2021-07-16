«Все ждут, когда уже умрет МакSим, чтоб некрологи стряпать»: Шнуров набросился на хайпующих блогеров

Известный исполнитель и автор песен, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, в очередной раз эпатировал публику, разместив в микроблоге скандальное стихотворение.

В нем Шнур изложил свою позицию по поводу публичной скорби в соцсетях. Музыкант считает, что многие блогеры соболезнуют и сочувствуют не потому, что их тронула чья-то смерть, а исключительно ради желания быть замеченными.

Спровоцировала Шнурова написать это обращение смерть Петра Мамонова. Артиста не стало пятнадцатого июля, он скончался в клинике от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Вдруг забурлило – при смерти Мамонов.

Ну, слава богу, есть писать о ком.

Чем бы питались блогеры на свете?

Они, как воронье на труп летят.

Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят.

Все попрощались, кланяясь засим.

Забыли. Люди жаждут новостей.

Все ждут, когда уже умрет Максим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей.

И собирать просмотры с ними лайки», — написал Сергей Шнуров.

В финале своего опуса Шнур заявляет, что сам не намерен предаваться публичной скорби.

«Не гуманист я. В этом правда ваша.

Там где ваш круг, там вижу я овал.

Даже когда продюсер умер «Ералаша»,

Тогда публично я не горевал», — признался эпатажный музыкант.

Напомним, певица МакSим уже месяц находится в одной из столичных клиник и почти столько же — в состоянии медикаментозной комы. У звезды обширное поражение легких. Врачи не дают никаких прогнозов.

Teleprogramma.pro желает певице МакSим скорейшего выздоровления и воссоединения с маленькими дочками, которые очень ждут маму дома.

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