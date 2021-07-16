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Негласная война: почему принцесса Анна враждует с принцем Гарри

Единственная дочь королевы сразу невзлюбила американскую актрису.

Негласная война: почему принцесса Анна враждует с принцем Гарри
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о своих отношениях в 2016 году. Спустя два года они стали законными супругами и получили титул герцогов Сассекских. Однако американская актриса понравилась не всем членам большой королевской семьи. Если ранее было известно, что принц Уильям отговаривал брата жениться после, по его мнению, небольшого срока отношений, то позже выяснилось, что принцесса Анна и вовсе невзлюбила экс-актрису.

Даже несмотря на то, что герцоги уже больше года живут в США и отказались от королевских обязанностей, вражда между единственной дочерью британской королевы и Гарри не утихает. Такого мнения придерживаются эксперты News.com.au.

Принцесса Анна
Принцесса Анна. Фото: Global Look Press

Напомним, по сообщениям британских таблоидов, Меган Маркл может присоединиться к принцу Гарри во время его поездки в Лондон уже в сентябре.

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