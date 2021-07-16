Негласная война: почему принцесса Анна враждует с принцем Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о своих отношениях в 2016 году. Спустя два года они стали законными супругами и получили титул герцогов Сассекских. Однако американская актриса понравилась не всем членам большой королевской семьи. Если ранее было известно, что принц Уильям отговаривал брата жениться после, по его мнению, небольшого срока отношений, то позже выяснилось, что принцесса Анна и вовсе невзлюбила экс-актрису.

Даже несмотря на то, что герцоги уже больше года живут в США и отказались от королевских обязанностей, вражда между единственной дочерью британской королевы и Гарри не утихает. Такого мнения придерживаются эксперты News.com.au.

больше по теме Финансовые убытки: Меган Маркл и принц Гарри теряют миллионы долларов Герцогам Сассекским приходится содержать особняк в Лондоне.

Напомним, по сообщениям британских таблоидов, Меган Маркл может присоединиться к принцу Гарри во время его поездки в Лондон уже в сентябре.

Смотрите также: