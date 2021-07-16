Финансовые убытки: Меган Маркл и принц Гарри теряют миллионы долларов

Летом прошлого года принц Гарри и Меган Маркл купили собственный дом в Монтесито, что примерно в двух часах езды к северу от Лос-Анджелеса. Daily Mail тогда сообщил, что пара внесла залог в размере около 7,4 миллиона долларов за особняк. Расходы на его содержание составляют еще примерно 6,26 миллиона в год, в том числе 680 тысяч долларов на выплаты по ипотеке и 5,9 миллиона на обеспечение безопасности. Еще почти полмиллиона пара тратит на оплату работы поваров, садоводов и домработниц.

Но и это еще не все. Самой большой головной болью герцогов являются затраты на содержание Фрогмор-коттеджа, который находится на территории Виндзорского замка в Лондоне. Сумма составляет более 23 миллионов долларов. Особняк закреплен за герцогами Сассекскими до марта следующего года. Об этом пишет NZ Herald.

Напомним, в прошлом году Меган и Гарри заключили многомиллионные сделки с Netflix и Spotify, однако с производством контента пока не торопятся. После рождения дочки Лили в начале июня они ушли в пятимесячный отпуск.

Смотрите также: