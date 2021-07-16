Блондинка в голубом: Анна Михалкова предстала без макияжа в наряде с принтом «мильфлер»

Звезда сериала «Обычная женщина» Анна Михалкова подкупает поклонников своей естественностью и кажущейся простотой. Микроблог наследницы одного из самых известных семейств нашей страны и любимицы миллионов — это отнюдь не глянцевые фотографии, рассказывающие о красивой жизни селебрити.

Анна Михалкова совершенно не боится показывать себя без макияжа и в повседневных нарядах. К тому же звезда не использует фильтры, а демонстрирует свою природную красоту.

На этот раз актриса разместила в микроблоге селфи, которое сделала в салоне автомобиля. В кадре Анна Михалкова предстала без укладки — ее волосы собраны в «хвостик». Звезда без макияжа и облачена в наряд с голубым принтом «мильфлер».

«Чего-то сегодня подустала быть милой…» — поделилась Анна Михалкова под фото.

Поклонники звезды заявили, что будут настаивать на том, что, вопреки своим заявлениям, актриса остается милой и очаровательной женщиной и замечательной актрисой.

«Анна, вы не только милая, но и чудесная! И актриса замечательная!», «И все равно вы милая», «Красавица», «Милейшее фото», «Вы всегда прекрасны», — высказались в Сети.

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