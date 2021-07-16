«В костюме «пупсика»: Ковальчук примерила комбинезон, «забыв» про нижнее белье

Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук уже много лет назад начала сольную карьеру, вышла замуж за Алексея Чумакова, родила дочь Амелию, которую, к слову, по-прежнему скрывает от публики. Звезда активно ведет свой Instagram, где часто публикует рецепты и собственные снимки, примеряя самые разные модные образы. На этот раз артистка выбрала комбинезон цвета хаки свободного кроя, «забыв» про нижнее белье.

«Сегодня я в костюме «пупсика» собралась решать взрослые вопросы», — написала Ковальчук.

Образ она дополнила соломенной шляпой и сумкой на длинном ремешке цвета корицы.

«Шикарный костюмчик, вам очень идет! Прелесть! Вашу идеальную фигуру ничем не испортить! Огонь! Красивая!» — писали пользователи Сети.

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