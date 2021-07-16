«Моя дынька»: Ревва поделился интимным кадром с женой и признался ей в чувствах

Александр Ревва, также известный под псевдонимом Артур Пирожков, более 14 лет состоит в браке. В 2007 году его избранницей стала девушка по имени Анжелика. Пара смогла не только сохранить союз на протяжении всех этих лет, но и сделать так, чтобы чувства не погасли. В своем Instagram шоумен поделился снимком, на котором чувственно прильнул к жене.

«Все любят деньги, а я тебя. Моя дынька», — написал Ревва.

Фанаты отреагировали на кадр, пожелав супругам счастья.

«Красивая пара! Огонь! Классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что карьеру Ревва начал с выступлений в команде КВН «Утомленные солнцем», а позже он стал резидентом «Камеди Клаб».

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