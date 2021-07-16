«Ядовитое жало»: Малькова вновь обратилась к бывшему мужу и Макеевой

Пока Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают на Кубе, устроив себе медовый месяц, бывшая жена бизнесмена вновь решила обратиться к ним со своей страницы в Instagram. Светлана опубликовала текст, в котором обещает вновь написать заявления и сокрушается о том, что их старший сын Андрей, который недавно переехал к отцу и мачехе в Москву, теперь не получит европейское образование и ВНЖ в Словении.

«Макеева и Мальков перешли все границы, обнажив перед общественностью свое ядовитое жало, глубину бесчеловечности и безнравственности. «Жить в кайф» — это не значит вносить раздор между детьми, обижаться на них за любовь к маме и ставить перед выбором, уничтожать меня и пространство в котором живут мои дети, хотя… о чем это я, эти люди не знают понятия совести и ценности и никогда не узнают, возможно. Жизнь им нанесет удар за их глумление, и не получится оправиться от всей грязи, лжи, мерзости, в которую сами же себя и опустили», — написала Малькова.

Также Светлана утверждает, что Роман уклоняется от уплаты алиментов и уходит от ответственности.

Напомним, Макеева и Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды театра, а в мае этого года сыграли свадьбу и обвенчались.

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