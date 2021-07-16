«У человека есть вкус и пожелания»: Макеева подарила мужу запонки с семейным гербом

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали законными супругами в мае этого года. Торжество прошло в Крыму в кругу друзей и близких. Сразу после этого молодожены приступили к работе в Москве, а на днях улетели в медовый месяц на Кубу. В своем Instagram актриса показала, какой очередной подарок сделала любимому мужу. Это запонки с семейным гербом.

«Миром правит любовь! Любовь к родным, к миру и даже к своей работе! Посмотрите только, какая тончайшая работа над деталями! Так что мужчины тоже любят заморочиться со своим внешним видом. Ну, а почему нет, правда? Что в этом плохого, если у человека есть вкус и пожелания», — написала Макеева.



Напомним, что пара познакомилась в прошлом году на даче у звезды. Роман приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей. Теперь старший его сын, 16-летний Андрей, живет с ним и Анастасией в Москве.

Смотрите также: