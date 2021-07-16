«Ну как тебя угораздило такую причу нафуфырить?»: Карпович показала, как ее мама выглядела в молодости

Актриса Мирослава Карпович в Instagram поделилась кадрами со своей мамой, которая отмечает день рождения. Они сделаны, когда ее родительница была еще совсем юной.

«Мам, на первой фоте я как бы задумалась: «Ну как тебя угораздило такую причу нафуфырить?» Ты же сама с первой пеленки учила меня быть женщиной со вкусом?! И вот те нате. В общем, твоя дань моде заставила меня быть крайне неулыбчивой тут, но на остальных кадрах я попривыкла и мне даже кажется понравилась твоя рок-н-ролльская пушистость».

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Как отметила Мирослава Карпович, мать для нее — вечно юный одуван. Она призналась ей в любви. Звезда сериала «Папины дочки» поблагодарила родительницу за поддержку, выдержку и любовь, за чувство юмора и воспитание. Также актриса заметила, что родительница запрещает называть ее в общественных местах мамой.

Напомним, что Мирослава Карпович уже второй год встречается с актером Павлом Прилучным. У пары пока нет совместных детей.

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