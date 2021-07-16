«Вопросы идут на четырех мониторах»: Мон рассказала, как общалась с Корчевниковым на «Судьбе человека»

Певица Алиса Мон, которая не так давно стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», рассказала, как нелегко приходится ведущему Борису Корчевникову. У телеведущего серьезные проблемы со слухом после сложнейшей операции.

«На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам — вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы. Но мне у него понравилось. Все сердечно, с теплотой». Алиса Мон

Как отметила Алиса Мон, на другом шоу «Секрет на миллион» ей было не так комфортно. Правда, она не склонна в этом обвинять ведущую Леру Кудрявцеву. Она понимает, что шоу делают редактора и продюсеры, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Борис Корчевников в 2015 году перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Она затронула слуховой нерв.

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