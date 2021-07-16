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Актеры против Дорониной: зарплата сотрудников МХАТа после смены власти выросла на 23 тысячи рублей

Многие считают, что новое руководство делает правильные шаги.

Актеры против Дорониной: зарплата сотрудников МХАТа после смены власти выросла на 23 тысячи рублей
Татьяна Доронина. Фото: Globallookpress.com

Зарплата сотрудников МХАТа имени Горького при новом руководстве поднялась с 2018 по 2020 с 64 тысяч 311 рублей до 87 тысяч 513 рублей. Таким образом, несложно подсчитать, что прирост за два года составил в среднем 23 тысячи рублей с небольшим.

Татьяна Доронина
Татьяна Доронина. Фото: Globallookpress.com

Любопытно, что зарплата президента театра Татьяны Дорониной за последние два года, что она не появляется в театре не меняется. Согласно данным Министерства культуры, она получает чуть больше полумиллиона рублей в месяц.

Как отмечают некоторые актеры, «кляузы» Татьяны Дорониной на новое руководство отвлекают от работы. Во МХАТе проводятся прокурорские проверки. Приходится даже в межсезонье собирать круглые столы и отчитываться о реальном положении дел, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Татьяна Доронина недовольна своей участью. Она писала в свое время главе следственного комитета с просьбой разобраться в ситуации.

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