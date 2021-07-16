Наоми Кэмпбелл показала редкое фото дочери по печальному поводу

В мае 2021 года супермодель Наоми Кэмпбелл шокировала публику тем, что впервые стала мамой в 50 лет. Лицо и имя своей маленькой дочки женщина так и не раскрыла. Как и личность отца, и способ появления девочки на свет. Звезда отнюдь не балует подписчиков фотографиями своей единственной наследницы, но 15 июля сделала исключение по особому случаю.

Модель выложила в «сториз» фото малышки, не показывая лица. Зато поклонники смогли в деталях разглядеть разноцветный комбинезончик ребенка с логотипами модного дома Versace.

«Я люблю тебя, Джанни Версаче», — подписала снимок Наоми.

Дело в том, что 15 июля — годовщина смерти знаменитого модельера. В 1997 году он был застрелен наемным убийцей на ступенях собственного особняка в Майями. Известно, что Версаче и Кэмпбелл дружили, пока он был жив. И вот таким необычным образом женщина почтила память близкого друга.

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